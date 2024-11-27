Волгоградский коммерсант превратил сырого лосося в жареную семгу





В Волгоградской области коммерсант под видом дорогой семги отправил на продажу лосось. Об этом сообщили 27 ноября в пресс-службе Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

– Установлено, что уполномоченным лицом на площадке предпринимателя оформлен производственный эВСД с несоответствием типа сырья вырабатываемой продукции. По данным системы выявлено, что из сырья «атлантический лосось мороженый» весом 2 кг была выработана «семга жареная» в количестве 1,2 кг, – сообщили в ведомстве.

Как пояснили в управлении, данный факт не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением.

– Уполномоченному лицу выдано предупреждение в ФГИС «ВетИС». Кроме того, предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению. Производственные эВСД аннулированы, – уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.