Два пригородных поезда отменяют в Волгограде с 5 ноября

Общество 29.10.2025 07:04
С 5 ноября больше не будут курсировать два пригородных поезда. По информации «Волгоградтранспригород», до следующего сезона отменяется поезд № 6201 сообщением Тракторная пасс-Канальная, который курсировал по средам, субботам и воскресеньям от станции Тракторная отправлением со ст. Тракторная пасс. в 06-28 ч. и прибытием на Канальную в 08-12.

Также исключен из расписания поезд № 6206 сообщением Канальная-Волгоград-1, который отправлялся со ст. Канальная в 15.50 ч., а прибывал на конечную в 17.12 ч. 


Лента новостей

08:11
Глава Иловлинского района слег перед новым уголовным процессом
08:03
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область
07:43
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу
07:22
Скандал с разделением учеников на малоимущих и «детей участников СВО» разразился в Ростове
07:04
Два пригородных поезда отменяют в Волгограде с 5 ноября
06:31
Вылет туристов из Волгограда в Египет перенесли на 18 часов
06:01
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгоградской области
05:54
Густой туман опустился на Волгоград и область
05:41
Росавиация возобновила полеты над Волгоградом
23:25
Беспилотную опасность и план «Ковер» объявлены в Волгограде
21:20
С 1 ноября в России вступают в силу новые законы: что изменится для волгоградцев
21:00
Молодые дзюдоисты Волгограда впустую съездили в Сибирь
20:37
Россиянин планировал сбор данных о торговом порте Астрахани для Украины
19:58
В Волгоградской области изменят график почтовых отделений
19:18
В ТРЦ «ПланетаЛето» под Волгоградом произошел пожар
19:03
«Как дела? Замерзаете?»: в Волгограде 83-летняя ударник соцтруда выживает без отопления
18:51
Волгоградстат: Волгоградская область увеличивает надои
18:30
Суд в Волгограде ужесточил приговор по делу о фиктивных отцах-иностранцах
17:55
В Волгограде в День народного единства развернут 100-метровый флаг России
17:02
Заслуженный артист РФ Бондаренко о встрече Бочарова с молодежью: «Это – не точка, это – продолжение»
16:48
Владимир Мосин покидает пост зампрокурора Волгоградской области
16:30
Волгоградцам напомнили актуализировать данные по лицевым счетам коммунальных услуг
16:27
Река Ахтуба стала домом для 20 тыс. мальков сазана
15:35
В Волгограде и Волжском прекратили полномочия скоропостижно умерших судей
15:08
Селфи на высоте: Билайн обеспечил интернетом новый горнолыжный курорт «Мамисон»
14:51
Под Волгоградом решение суда избавило женщину от коллекторов
13:55
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков
13:43
Губернатор Бочаров возглавит Совет по молодежной политике в Волгоградской области
13:38
В Волжский прибыла съемочная группа фильма «Блогерши»
13:26
Набиуллина назвала несправедливыми скидки по картам банков маркетплейсов
 