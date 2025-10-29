Два пригородных поезда отменяют в Волгограде с 5 ноября

С 5 ноября больше не будут курсировать два пригородных поезда. По информации «Волгоградтранспригород», до следующего сезона отменяется поезд № 6201 сообщением Тракторная пасс-Канальная, который курсировал по средам, субботам и воскресеньям от станции Тракторная отправлением со ст. Тракторная пасс. в 06-28 ч. и прибытием на Канальную в 08-12.
Также исключен из расписания поезд № 6206 сообщением Канальная-Волгоград-1, который отправлялся со ст. Канальная в 15.50 ч., а прибывал на конечную в 17.12 ч.