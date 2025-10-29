В Волгограде суд обязал собственника квартиры демонтировать кондиционер

Такое решение принял Тракторозаводский районный суд по иску управляющей компании. ООО «Сигма-Юг» обратилась с иском к владельцу квартиры в МКД с требованием демонтировать корзину для размещения наружного блока кондиционера и обязать ответчика восстановить целостность фасада дома и привести его в первоначальное состояние в соответствии с конструкцией и цветом фасада. Поводом послужила жалоба другого жильца, которому не понравилось, что сосед установил дополнительную ячейку для блока кондиционера.
Суд установил, что при строительстве многоэтажки застройщиком на фасаде дома для каждой квартиры были предусмотрены корзины для размещения наружного блока кондиционеров согласно проектной документации. При этом согласия на дополнительные работы на фасаде собственники квартир не давали.
Поэтому иск был удовлетворен в полном объеме, пояснили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции. Решение суда не вступило в законную силу.
Фото V102.RU (архив)