Вылет туристов из Волгограда в Египет перенесли на 18 часов

Волгоградцам, которые намеревались провести отпуск в Египте, не удалось накануне вылететь к морю. По данным электронного табло волгоградского аэропорта, борт должен был подняться в воздух в направлении Хургады 28 октября в 23-45. Ориентировочно рейс перенесен на 17-30 ч. 29 октября.
Также в настоящее время задерживается вылет самолета в Москву, который должен был покинуть воздушную гавань города-героя в 21-45 ч. 28 октября. Новое время в расписании – 29 октября в 8-20 ч.
Ранее Росавиация закрывала аэропорт Сталинград в целях безопасности. Ограничения действовали почти 7 часов.