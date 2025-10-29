Смертельный вирус нашли у коров в Волгоградской области

Сразу два очага смертельного заболевания - лейкоза - выявили у коров в станице Сергиевская Даниловского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, в этом населенном пункте будут введены ограничительные мероприятия в целях ликвидации очагов лейкоза у КРС.

По данным областного комитета ветеринарии, опасное заболевание было диагностировано у животных в двух личных подсобных хозяйствах, расположенных на улицах Набережная и Садовая.

На территории, неблагополучной по лейкозу, будут введены ограничения, в том числе на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и комовых добавок.

Лейкоз у КРС вызывает поражение органов кроветворной системы, опухолеобразное поражение органов и тканей организма. Вылечить лейкоз крупного рогатого скота – невозможно. При обнаружении вируса корова подвергается убою.

Фото из архива V102.RU





