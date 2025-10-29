Федеральные новости

Скандал с разделением учеников на малоимущих и «детей участников СВО» разразился в Ростове

Федеральные новости 29.10.2025 07:22
0
29.10.2025 07:22


Инцидент в одной из школ Азова, где детей фактически разделили на категории «для малоимущих» и «для детей участников СВО» при организации питания, спровоцировал резкую реакцию властей и политиков. Партия «Новые люди» настаивает на расширении полномочий родительских комитетов, чтобы не допустить подобного в будущем, сообщает V102.RU со ссылкой на Привет Ростов.

Поводом для скандала стали фотографии из школьной столовой, на которых видно разделение учеников. Как выяснилось, администрация таким образом пыталась упростить учёт бесплатного питания, однако метод оказался дискриминационным.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Ростовской области Александр Чухлебов заявил, что школа не должна быть местом, где ребёнка заставляют чувствовать себя «другим».

- Школа обязана быть территорией равенства и поддержки. Я уже поручил местным отделениям партии проверить школы региона, чтобы подобных случаев не повторилось. Также мы считаем необходимым расширить полномочия родительских комитетов: они должны иметь больше влияния на процессы обучения и участие в формировании школьной политики, не ограничиваясь только вопросами финансирования, — подчеркнул Александр Чухлебов.

Он добавил, что расширение участия родителей позволит активнее влиять на образовательный процесс и обеспечит более тесный контроль за соблюдением принципов равного отношения к ученикам.
Ситуацию также взяла на контроль депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева.

- Любая помощь — будь то поддержка семей в трудной ситуации или забота о детях защитников Отечества — должна оказываться тактично, с уважением к достоинству человека. Особенно ребёнка, — отметила Сардана Авксентьева.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь оперативно отреагировал на происшествие. Глава региона сделал выговор директору школы и поручил разобраться с подрядчиком, а своему заместителю Андрею Фатееву дал задачу взять организацию питания в школах под особый контроль с привлечением родительского сообщества. Слюсарь подчеркнул, что никакого разделения детей по социальному признаку быть не должно, а школа должна оставаться местом уважения и равных возможностей.



Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
29.10.2025 07:43
Федеральные новости 29.10.2025 07:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.10.2025 20:37
Федеральные новости 28.10.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.10.2025 12:32
Федеральные новости 28.10.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.10.2025 07:10
Федеральные новости 28.10.2025 07:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.10.2025 17:05
Федеральные новости 27.10.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.10.2025 13:41
Федеральные новости 27.10.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.10.2025 10:14
Федеральные новости 27.10.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.10.2025 21:07
Федеральные новости 26.10.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.10.2025 18:40
Федеральные новости 26.10.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.10.2025 16:03
Федеральные новости 24.10.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.10.2025 10:47
Федеральные новости 24.10.2025 10:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.10.2025 18:41
Федеральные новости 23.10.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.10.2025 14:55
Федеральные новости 23.10.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.10.2025 06:45
Федеральные новости 23.10.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.10.2025 18:06
Федеральные новости 22.10.2025 18:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:11
Глава Иловлинского района слег перед новым уголовным процессомСмотреть фотографии
08:03
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:43
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службуСмотреть фотографии
07:22
Скандал с разделением учеников на малоимущих и «детей участников СВО» разразился в РостовеСмотреть фотографии
07:04
Два пригородных поезда отменяют в Волгограде с 5 ноябряСмотреть фотографии
06:31
Вылет туристов из Волгограда в Египет перенесли на 18 часовСмотреть фотографии
06:01
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:54
Густой туман опустился на Волгоград и областьСмотреть фотографии
05:41
Росавиация возобновила полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
23:25
Беспилотную опасность и план «Ковер» объявлены в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:20
С 1 ноября в России вступают в силу новые законы: что изменится для волгоградцевСмотреть фотографии
21:00
Молодые дзюдоисты Волгограда впустую съездили в СибирьСмотреть фотографии
20:37
Россиянин планировал сбор данных о торговом порте Астрахани для УкраиныСмотреть фотографии
19:58
В Волгоградской области изменят график почтовых отделенийСмотреть фотографии
19:18
В ТРЦ «ПланетаЛето» под Волгоградом произошел пожарСмотреть фотографии
19:03
«Как дела? Замерзаете?»: в Волгограде 83-летняя ударник соцтруда выживает без отопленияСмотреть фотографии
18:51
Волгоградстат: Волгоградская область увеличивает надоиСмотреть фотографии
18:30
Суд в Волгограде ужесточил приговор по делу о фиктивных отцах-иностранцахСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде в День народного единства развернут 100-метровый флаг РоссииСмотреть фотографии
17:02
Заслуженный артист РФ Бондаренко о встрече Бочарова с молодежью: «Это – не точка, это – продолжение»Смотреть фотографии
16:48
Владимир Мосин покидает пост зампрокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
Волгоградцам напомнили актуализировать данные по лицевым счетам коммунальных услугСмотреть фотографии
16:27
Река Ахтуба стала домом для 20 тыс. мальков сазанаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
В Волгограде и Волжском прекратили полномочия скоропостижно умерших судейСмотреть фотографии
15:08
Селфи на высоте: Билайн обеспечил интернетом новый горнолыжный курорт «Мамисон»Смотреть фотографии
14:51
Под Волгоградом решение суда избавило женщину от коллекторовСмотреть фотографии
13:55
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиковСмотреть фотографии
13:43
Губернатор Бочаров возглавит Совет по молодежной политике в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:38
В Волжский прибыла съемочная группа фильма «Блогерши»Смотреть фотографии
13:26
Набиуллина назвала несправедливыми скидки по картам банков маркетплейсовСмотреть фотографии
 