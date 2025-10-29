Скандал с разделением учеников на малоимущих и «детей участников СВО» разразился в Ростове





Инцидент в одной из школ Азова, где детей фактически разделили на категории «для малоимущих» и «для детей участников СВО» при организации питания, спровоцировал резкую реакцию властей и политиков. Партия «Новые люди» настаивает на расширении полномочий родительских комитетов, чтобы не допустить подобного в будущем, сообщает V102.RU со ссылкой на Привет Ростов.

Поводом для скандала стали фотографии из школьной столовой, на которых видно разделение учеников. Как выяснилось, администрация таким образом пыталась упростить учёт бесплатного питания, однако метод оказался дискриминационным.



Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Ростовской области Александр Чухлебов заявил, что школа не должна быть местом, где ребёнка заставляют чувствовать себя «другим».



- Школа обязана быть территорией равенства и поддержки. Я уже поручил местным отделениям партии проверить школы региона, чтобы подобных случаев не повторилось. Также мы считаем необходимым расширить полномочия родительских комитетов: они должны иметь больше влияния на процессы обучения и участие в формировании школьной политики, не ограничиваясь только вопросами финансирования, — подчеркнул Александр Чухлебов.



Он добавил, что расширение участия родителей позволит активнее влиять на образовательный процесс и обеспечит более тесный контроль за соблюдением принципов равного отношения к ученикам.

Ситуацию также взяла на контроль депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева.

- Любая помощь — будь то поддержка семей в трудной ситуации или забота о детях защитников Отечества — должна оказываться тактично, с уважением к достоинству человека. Особенно ребёнка, — отметила Сардана Авксентьева.



Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь оперативно отреагировал на происшествие. Глава региона сделал выговор директору школы и поручил разобраться с подрядчиком, а своему заместителю Андрею Фатееву дал задачу взять организацию питания в школах под особый контроль с привлечением родительского сообщества. Слюсарь подчеркнул, что никакого разделения детей по социальному признаку быть не должно, а школа должна оставаться местом уважения и равных возможностей.









