Под Волгоградом Россельхознадзор забраковал 6 кг фермерского творога

В Волгоградской области не допущена реализации партии творога неизвестного состава. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, нарушения при оформлении электронных ветеринарных документов были выявлены на площадке хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность на территории Ленинского района. Выяснилось, что в документах на молочную продукцию не были указаны процент жира и белка.
В адрес физического лица объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация передана в комитет ветеринарии и природоохранную прокуратуру. Записи журналов на продукцию аннулированы.
Фото сгенерировано ИИ