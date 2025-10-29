Общество

Под Волгоградом Россельхознадзор забраковал 6 кг фермерского творога

Общество 29.10.2025 08:44
0
29.10.2025 08:44


В Волгоградской области не допущена реализации партии творога неизвестного состава. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, нарушения при оформлении электронных ветеринарных документов были выявлены на площадке хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность на территории Ленинского района. Выяснилось, что в документах на молочную продукцию не были указаны процент жира и белка.

В адрес физического лица объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация передана в комитет ветеринарии и  природоохранную прокуратуру. Записи журналов на продукцию аннулированы.

Фото сгенерировано ИИ

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.10.2025 11:34
Общество 29.10.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 10:27
Общество 29.10.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 09:40
Общество 29.10.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 09:30
Общество 29.10.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.10.2025 09:16
Общество 29.10.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 08:25
Общество 29.10.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 08:03
Общество 29.10.2025 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 07:04
Общество 29.10.2025 07:04
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 06:31
Общество 29.10.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 06:01
Общество 29.10.2025 06:01
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 05:54
Общество 29.10.2025 05:54
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 05:41
Общество 29.10.2025 05:41
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 23:25
Общество 28.10.2025 23:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 21:20
Общество 28.10.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2025 19:58
Общество 28.10.2025 19:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:34
Группа чернобыльцев в Волгоградской области добилась индексации выплат в судеСмотреть фотографии
11:29
80 обитаемых норок реликтовой выхухоли нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:00
А сколько сим-карт у вас? Как не остаться без связи после 1 ноябряСмотреть фотографии
10:27
Машина всмятку: в Волжском водитель «Лады» погиб после наезда на деревоСмотреть фотографии
10:10
Дачные маршруты в Волжском прекратят работу с 5 ноябряСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом 29 октября включат тревожные сиреныСмотреть фотографии
09:30
За границу не смогли выехать 738 волгоградцев из-за долга по электроэнергииСмотреть фотографии
09:16
Смертельный вирус нашли у коров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:44
Под Волгоградом Россельхознадзор забраковал 6 кг фермерского творогаСмотреть фотографии
08:25
В Волгограде суд обязал собственника квартиры демонтировать кондиционерСмотреть фотографии
08:11
Глава Иловлинского района слег перед новым уголовным процессомСмотреть фотографии
08:03
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:43
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службуСмотреть фотографии
07:22
Скандал с разделением учеников на малоимущих и «детей участников СВО» разразился в РостовеСмотреть фотографии
07:04
Два пригородных поезда отменяют в Волгограде с 5 ноябряСмотреть фотографии
06:31
Вылет туристов из Волгограда в Египет перенесли на 18 часовСмотреть фотографии
06:01
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:54
Густой туман опустился на Волгоград и областьСмотреть фотографии
05:41
Росавиация возобновила полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
23:25
Беспилотную опасность и план «Ковер» объявлены в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:20
С 1 ноября в России вступают в силу новые законы: что изменится для волгоградцевСмотреть фотографии
21:00
Молодые дзюдоисты Волгограда впустую съездили в СибирьСмотреть фотографии
20:37
Россиянин планировал сбор данных о торговом порте Астрахани для УкраиныСмотреть фотографии
19:58
В Волгоградской области изменят график почтовых отделенийСмотреть фотографии
19:18
В ТРЦ «ПланетаЛето» под Волгоградом произошел пожарСмотреть фотографии
19:03
«Как дела? Замерзаете?»: в Волгограде 83-летняя ударник соцтруда выживает без отопленияСмотреть фотографии
18:51
Волгоградстат: Волгоградская область увеличивает надоиСмотреть фотографии
18:30
Суд в Волгограде ужесточил приговор по делу о фиктивных отцах-иностранцахСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде в День народного единства развернут 100-метровый флаг РоссииСмотреть фотографии
17:02
Заслуженный артист РФ Бондаренко о встрече Бочарова с молодежью: «Это – не точка, это – продолжение»Смотреть фотографии
 