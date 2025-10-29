Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу





Закон накануне принят в третьем, окончательном чтении. Согласно документу, призыв в Вооруженные силы РФ будет проводиться в течение всего года - с 1 января по 31 декабря.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Российскую газету», нормы касаются медицинского освидетельствования, психологического отбора и заседаний призывной комиссии. При этом закон не затрагивает непосредственно отправку новобранцев в войсковые части - это будет происходить в привычные сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря).



До вступления в силу закона призыв граждан на военную службу (включая явку в военкомат, прохождение комиссии и т.п.) осуществлялся два раза в год - в указанные сроки.



Принятие закона позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу, говорится в пояснительной записке. Эту позицию разделяет председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Новый закон, кроме того, устанавливает предельный срок явки в военкомат после даты размещения электронной повестки - он будет ограничен 30 днями. Документ также предусматривает, что повестки будут направляться призывникам без привязки к конкретному месяцу, заявил Картаполов.



Первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что нововведение принесет гарантированное пополнение российской армии. Он напомнил, что в рамках СВО и не используются солдаты-срочники, однако они могут потребоваться, к примеру, для выполнения тыловых задач.







