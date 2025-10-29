Федеральные новости

Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу

Федеральные новости 29.10.2025 07:43
0
29.10.2025 07:43


Закон накануне принят в третьем, окончательном чтении. Согласно документу, призыв в Вооруженные силы РФ будет проводиться в течение всего года - с 1 января по 31 декабря.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Российскую газету», нормы касаются медицинского освидетельствования, психологического отбора и заседаний призывной комиссии. При этом закон не затрагивает непосредственно отправку новобранцев в войсковые части - это будет происходить в привычные сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря).

До вступления в силу закона призыв граждан на военную службу (включая явку в военкомат, прохождение комиссии и т.п.) осуществлялся два раза в год - в указанные сроки.

Принятие закона позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу, говорится в пояснительной записке. Эту позицию разделяет  председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Новый закон, кроме того, устанавливает предельный срок явки в военкомат после даты размещения электронной повестки - он будет ограничен 30 днями. Документ также предусматривает, что повестки будут направляться призывникам без привязки к конкретному месяцу, заявил Картаполов.

Первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что нововведение принесет гарантированное пополнение российской армии. Он напомнил, что в рамках СВО и не используются солдаты-срочники, однако они могут потребоваться, к примеру, для выполнения тыловых задач.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
29.10.2025 07:22
Федеральные новости 29.10.2025 07:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.10.2025 20:37
Федеральные новости 28.10.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.10.2025 12:32
Федеральные новости 28.10.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.10.2025 07:10
Федеральные новости 28.10.2025 07:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.10.2025 17:05
Федеральные новости 27.10.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.10.2025 13:41
Федеральные новости 27.10.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.10.2025 10:14
Федеральные новости 27.10.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.10.2025 21:07
Федеральные новости 26.10.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.10.2025 18:40
Федеральные новости 26.10.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.10.2025 16:03
Федеральные новости 24.10.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.10.2025 10:47
Федеральные новости 24.10.2025 10:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.10.2025 18:41
Федеральные новости 23.10.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.10.2025 14:55
Федеральные новости 23.10.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.10.2025 06:45
Федеральные новости 23.10.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.10.2025 18:06
Федеральные новости 22.10.2025 18:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:11
Глава Иловлинского района слег перед новым уголовным процессомСмотреть фотографии
08:03
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:43
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службуСмотреть фотографии
07:22
Скандал с разделением учеников на малоимущих и «детей участников СВО» разразился в РостовеСмотреть фотографии
07:04
Два пригородных поезда отменяют в Волгограде с 5 ноябряСмотреть фотографии
06:31
Вылет туристов из Волгограда в Египет перенесли на 18 часовСмотреть фотографии
06:01
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:54
Густой туман опустился на Волгоград и областьСмотреть фотографии
05:41
Росавиация возобновила полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
23:25
Беспилотную опасность и план «Ковер» объявлены в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:20
С 1 ноября в России вступают в силу новые законы: что изменится для волгоградцевСмотреть фотографии
21:00
Молодые дзюдоисты Волгограда впустую съездили в СибирьСмотреть фотографии
20:37
Россиянин планировал сбор данных о торговом порте Астрахани для УкраиныСмотреть фотографии
19:58
В Волгоградской области изменят график почтовых отделенийСмотреть фотографии
19:18
В ТРЦ «ПланетаЛето» под Волгоградом произошел пожарСмотреть фотографии
19:03
«Как дела? Замерзаете?»: в Волгограде 83-летняя ударник соцтруда выживает без отопленияСмотреть фотографии
18:51
Волгоградстат: Волгоградская область увеличивает надоиСмотреть фотографии
18:30
Суд в Волгограде ужесточил приговор по делу о фиктивных отцах-иностранцахСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде в День народного единства развернут 100-метровый флаг РоссииСмотреть фотографии
17:02
Заслуженный артист РФ Бондаренко о встрече Бочарова с молодежью: «Это – не точка, это – продолжение»Смотреть фотографии
16:48
Владимир Мосин покидает пост зампрокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
Волгоградцам напомнили актуализировать данные по лицевым счетам коммунальных услугСмотреть фотографии
16:27
Река Ахтуба стала домом для 20 тыс. мальков сазанаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
В Волгограде и Волжском прекратили полномочия скоропостижно умерших судейСмотреть фотографии
15:08
Селфи на высоте: Билайн обеспечил интернетом новый горнолыжный курорт «Мамисон»Смотреть фотографии
14:51
Под Волгоградом решение суда избавило женщину от коллекторовСмотреть фотографии
13:55
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиковСмотреть фотографии
13:43
Губернатор Бочаров возглавит Совет по молодежной политике в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:38
В Волжский прибыла съемочная группа фильма «Блогерши»Смотреть фотографии
13:26
Набиуллина назвала несправедливыми скидки по картам банков маркетплейсовСмотреть фотографии
 