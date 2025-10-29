Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область

В Волгоградской области не зафиксировано попыток атаки вражескими БПЛА. По данным Минобороны РФ, 100 беспилотников было сбито минувшей ночью в 13 российских регионах.
В частности, были поражены:
46 БПЛА – над территорией Брянской области,
12 БПЛА – над территорией Калужской области,
8 БПЛА – над территорией Белгородской области,
7 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
6 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе четыре летевших на Москву,
6 БПЛА – над территорией Орловской области,
4 БПЛА – над территорией Ульяновской области,
по 3 БПЛА – над территориями Республики Крым и Республики Марий Эл,
2 БПЛА – над территорией Ставропольского края,
по 1 БПЛА – над территориями Курской, Смоленской и Тульской областей.
Напомним, с вечера 28 октября и до утра 29 октября в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Волгоградский аэропорт не принимал и не отправлял самолеты почти 7 часов.