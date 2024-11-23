«Папа будет рад»: дрифтер разбил белый Mercedes на парковке в Волгограде

Водитель-лихач разбил белый Mercedes на парковке гипермаркета в Волгограде. Как сообщает V102.RU, видео странного ДТП волгоградцы активно обсуждают в соцсетях.
- Наверное, папа будет рад, - так прокомментировал аварийный заезд дрифтера один из пользователей.
На записи видно, как водитель на тонированной белой иномарке делает крутой разворот и въезжает прямиком в столб. Не исключено, что это было сделано специально ради эффектного видео. В качестве еще одной версии сообщается, что ДТП произошло во время тест-драйва иномарки, выставленной на продажу.
О пострадавших в данной аварии не сообщается.
Видео: Волгоград / t.me