Происшествия

Под Волгоградом закрыли люк после падения в него женщины с собакой

Происшествия 23.11.2024 16:00
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23.11.2024 16:00


В рабочем поселке Ерзовка Городищенского района Волгоградской области, наконец, закрыли люк, куда накануне провалились женщина со своим четвероногим питомцем. Как рассказали V102.RU местные жители, еще сегодня утром люк был по-прежнему открытым. Однако ближе к обеду там все-таки появилась крышка.
Напомним, вечером 22 ноября жительница поселка Екатерина вместе со своей овчаркой Алисой на прогулке в темноте рухнули в открытый бетонный колодец глубиной около 4 метров. Женщину с собакой вытащили сотрудники пожарной части №87. Екатерина с Алисой не пострадали чудом. Хозяйка питомца считает, что ее спасла собака – она упала в узкое пространство рядом с 40-сантиметровым штырем, создав своеобразную безопасную подушку, чем уберегла навалившуюся на нее женщину от протыкания острым стержнем.
Спасенная женщина от всего сердца поблагодарила сотрудников пожарной части. А полиция начала проверку по данному факту.
По словам местных жителей, на злополучном люке уже давно не было крышки. По данным информагентства V102.RU, люк может находиться на балансе МП «Ерзовское».
Корреспондент попытался выяснить у главы городского поселения Сергея Зубанкова, какие меры приняты к коммунальщикам в связи с произошедшим. Однако чиновник не ответил на звонок на его сотовый телефон. Проигнорировал он и отправленное ему сообщение в мессенджере.
Фото V102.RU

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