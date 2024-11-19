В Волгограде элитная иномарка сбила 10-летнего школьника





18 ноября в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП с участием школьника. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине дня на у ресторана «Прайд» элитная иномарка наехала на ребёнка.

- В 15:56 водитель, управляя автомобилем BMW Х7, напротив дома № 10 по ул. Хабаровская совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате наезда несовершеннолетний был госпитализирован прибывшей каретой скорой помощи в одну из ближайших больниц.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»