В Урюпинске водитель без прав покалечился в ДТП с деревом

Происшествия 19.11.2024 10:15
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19.11.2024 10:15
В Урюпинском районе Волгоградской области водитель «ВАЗ-2110» покалечился в ДТП с деревом. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла напротив дома №40 по улице Краснознаменская.
По предварительной информации, накануне вечером водитель легковушки, не имея права управления, съехал с проезжей части и столкнулся с деревом.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина доставлен в медучреждение.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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