В Урюпинске водитель без прав покалечился в ДТП с деревом









В Урюпинском районе Волгоградской области водитель «ВАЗ-2110» покалечился в ДТП с деревом. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла напротив дома №40 по улице Краснознаменская.





По предварительной информации, накануне вечером водитель легковушки, не имея права управления, съехал с проезжей части и столкнулся с деревом.





В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина доставлен в медучреждение.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области