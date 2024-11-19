Под Волгоградом у водителя иномарки нашли свертки с марихуаной

Происшествия 19.11.2024 08:18
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19.11.2024 08:18
В Светлоярском районе задержан водитель машины, хранивший наркотики. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, автомобиль Volvo был остановлен на посту ДПС. За рулем находился 34-летнй водитель с характерными признаками опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.
Поведение мужчины вызвало подозрение у полицейских и, как оказалось, оно было обоснованным. При личном досмотре водителя были обнаружены и изъяты свертки с веществом. Исследование показало, что содержимым является наркотическое средство – марихуана.
Со слов водителя, наркотики он хранил для личного потребления.
Подозреваемый задержан, доставлен в отдел в полиции, в отношении него составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ и ч.2 ст. 6.9 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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