Общество

Бюджетные миллионы, уголовное дело и подлог: памятник на ул. Радомской лишился реставратора

Общество 19.11.2024 10:53
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19.11.2024 10:53


В Волгограде получила развитие резонансная история о разрушении памятника воинам-защитникам Сталинграда, установленного в Ворошиловском районе на территории сквера на ул. Радомской. Как сообщает ИА «Высота 102», после многочисленных публикаций в СМИ, а также внимания председателя СК России Александра Бастрыкина, власти разорвали контракт с подрядной организацией, сорвавшей реставрационные работы.

Решение об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик в лице МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» принял 30 октября 2024 года. Однако поводом для разрыва формально послужил не срыв сроков, а подлог документов, подтверждающих наличие у организации реставрационного опыта.


- Согласно информации заместителя председателя правительства Ленинградской области, работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Дом жилой», расположенный по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, дер. Котлы, д. 89, силами ООО «Новое Возрождение» не проводились. Представленный акт приемки от 02.04.2022, подписанный председателем комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цоем, является недостоверным, - говорится в документе.

При этом без данного акта организация не смогла бы выиграть контракт на производство работ в Волгограде.


Примечательно, что по неизвестным причинам проверить достоверность представленных документов волгоградским специалистам удалось лишь на пятый месяц после подписания контракта. При том, что реставрационные работы должны были быть завершены в начале сентября 2024 года.

Ранее редакция ИА «Высота 102» неоднократно сообщала о плачевном состоянии сооружения. Подрядная организация своевременно не приступила к производству реставрационных работ. Однако после того как глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с памятником, неизвестные огородили мемориал и приступили к демонтажу тротуарной плитки и внешней облицовки постамента.



Но на этом работы вновь застопорились, а памятник оказался брошен в раскуроченном состоянии, в котором и прибывает по сей день.


Кто теперь произведёт ремонтные работы, а также в каком виде объект встретит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне – неизвестно. Судя по всему, властям предстоит вновь объявлять аукцион на право реставрации объекта культурного наследия. Но на это требуется время. Ранее на производство работ из бюджета были выделены 3,3 млн рублей.

Отметим, в конце октября 2024 года стало известно, что возбуждённое уголовное дело по факту аварийного состояния монумента воинам-защитникам Сталинграда в Радомском сквере было прекращено органами прокуратуры. В ситуацию вновь вынужден был вмешаться Александр Бастрыкин, который поручил региональному главку СК России оспорить данное решение.


Фото из архива ИА «Высота 102»

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