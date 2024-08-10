Общество

Александра Бастрыкина заинтересовало состояние памятника защитникам Сталинграда

Общество 10.08.2024 17:42
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10.08.2024 17:42

10 августа председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем состоянии памятника, установленного в Ворошиловском районе Волгограда, в честь защитников Сталинграда. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в социальных сетях была опубликована информация о том, что монумент, установленный в сквере на ул. Радомской, разрушается.

- В социальных медиа сообщается о ненадлежащем содержании памятника героям Сталинградской битвы в Радомском сквере в городе Волгограде. Мемориал, на месте которого в 1942 году проходили ожесточенные бои, длительное время находится в непригодном состоянии и не обслуживается. Постамент покрыт глубокими трещинами, лестничный фундамент разрушается, отваливается штукатурное покрытие, облицовочная краска выцвела. Компетентными органами мер реагирования не принимается, - рассказали журналистам в информационном центре Следственного комитета России.

В настоящее время в СУ СК России по Волгоградской области проводится проверка, по итогу которой следователям предстоит представить доклад в центральный аппарат ведомства.

Согласно информации, размещённой на сайте регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, памятник на территории Радомского сквера установлен на месте, где в годы Великой Отечественной войны бойцы 62-й, 64-й и 57-й армий вели кровопролитные бои с немецко-фашистским захватчиком.

Отметим, памятник входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения и находится под охраной государства. Владельцем монумента выступает подведомственная городской администрации организация «Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района Волгограда».

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

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