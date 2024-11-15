Происшествия

В 2025 году техобслуживание «Волгоград Арены» обойдётся в 38,5 млн рублей

Происшествия 15.11.2024 12:35
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15.11.2024 12:35


Футбольный стадион «Волгоград Арена» подготовят к новому спортивному сезону. Как сообщает ИА «Высота 102», дирекция по эксплуатации сооружения объявила о поиске подрядчика для обслуживания сооружения в 2025 году.

Согласно проектно-сметной документации, исполнителю контракта предстоит обеспечить нормальное функционирование объекта, включая текущий ремонт всех коммуникаций, датчиков и систем, а также технических элементов сооружения. В договоре отдельно прописано обслуживание дверей, замков, сушек для рук, держателей туалетной бумаги и других элементов.

Кроме того, на плечи организации будет возложено и обслуживание всей прилегающей инфраструктуры, включая ремонт брусчатки, дорожных знаков и замена малых архитектурных форм.

Отметим, на эти цели из бюджета подведомственной администрации Волгоградской области организации выделено 38,5 млн рублей. Исполнитель должен быть определён по итогу открытого аукциона в начале декабря 2024 года.

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