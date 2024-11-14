Волгоградцы увидят Бобровую Луну ночью 16 ноября

В ночь с 15 на 16 ноября жители Волгоградской области смогут наблюдать красивое астрономическое явление - Бобровую Луну. Спутник Земли подлетит к нашей планете на расстояние в 357 428 км, сообщает V102.RU.
Единственное условие для того, чтобы увидеть яркое небесное светило невооруженным взглядом - это ясная ночь.
Суперлуние, которое станет заключительным в 2024 году, получило свое название из-за особой активности бобров в ноябре — они в этом месяце традиционно строят плотины и запасаются едой на предстоящую зиму.
Фото из архива V102.RU