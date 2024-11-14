Две доплэлектрички пустят после матча на «Волгоград Арене» 19 ноября





После товарищеского матча сборных России и Сирии 19 ноября две дополнительные электрички развезут футбольных болельщиков. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, поезда отправятся на юг Волгограда и в город Волжский.

Поезд №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 22:02, с платформы Мамаев курган (верхняя платформа) – в 22:08. Прибытие в Волжский планиуется в 22:46.

Поезд №6331 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 21:56, от Мамаева кургана (нижняя платформа) – в 22:03. Прибытие на станцию Шпалопропитка – в 23:09.

В компании пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать поездку.

Фото Приволжской железной дороги



