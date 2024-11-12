«Требуется перезагрузка»: власти Волгограда объяснили «зависание» трамваев на линии СТ

Жители Волгограда сообщили редакции ИА «Высота 102» о так называемых случаях «зависания» скоростных трамваев во время движения, когда вагон на некоторое время останавливается и отключается от электропитания.

- Сегодня утром села в скоростной трамвай на остановке «Возрождение» в Краснооктябрьском районе. Он только тронулся, проехал несколько метров и завис на переезде. В вагоне погасло все освещение, табло, отключились терминалы оплаты. Водитель выбежал на улицу. Через какое-то время, примерно через 5-10 минут, все снова заработало и трамвай поехал, - рассказала информагентству местная жительница Татьяна.

По словам волгоградки, с такой ситуацией с момента запуска скоростного трамвая после реконструкции она сталкивается уже дважды. Оба случая произошли в районе остановки «Возрождение».

- Первый раз трамвай так погас в начале ноября. Это был вагон «Львенок», как и сегодня. Тогда, помню, я переживала, что трамвай сломался и придется идти пешком. Сегодня я уже не так волновалась, потому что ситуация была идентичная, - пояснила собеседница агентства.

В администрации Волгограда сообщили, что такая проблема на линии скоростного трамвая действительно есть, но она временная.

- Все новые трамваи, работающие на линии, прошли обязательную предварительную обкатку и тестирование. Тем не менее, в рамках окончательной настройки оборудования нового подвижного состава для работы на линии Скоростного трамвая изредка требуется перезагрузка оборудования. Данная необходимость носит временный характер и не влияет на безопасность пассажирских перевозок, но может приводить к увеличению интервала движения, - так прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.

Фото: Павел Мирошкин /V102.RU