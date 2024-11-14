Происшествия

В Волгограде мужчина поджёг иномарку с украинскими номерами на парковке ТЦ

Происшествия 14.11.2024 21:46
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14.11.2024 21:46




В Волгограде неизвестный  пытался подпалить автомобиль с украинскими номерами. Как сообщает V102.RU, опубликовано видео инцидента, произошедшего на подземной стоянке Ворошиловского торгового центра.
Как стало известно, мужчина подошел к автомобилю с банкой растворителя, плеснул жидкостью на машину и попытался поджечь. Автомобиль уцелел благодаря быстро отреагировавшим охранникам торгового центра, которые задержали поджигателя.  
Подробности происшествия выясняются.
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