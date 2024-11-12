Происшествия

В Камышинском районе один человек погиб, двое получили травмы в лобовом ДТП с тягачом

Происшествия 12.11.2024 12:18
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12.11.2024 12:18


В Камышинском районе Волгоградской области Hyundai Solaris превратился в груду железа в результате столкновения на встречной полосе с тягачом Sitrak. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки погиб, еще два человека получили травмы. 



По данным полиции, ДТП произошло 12 ноября в 09.40. 

На 451-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград», по предварительным данным, водитель Hyundai Solaris совершил выезд наа полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством Sitrak, – сообщил начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Камышинский» Александр Остапенко. –В результате ДТП водитель Hyundai Solaris от полученных травм скончался на месте, двое его пассажиров доставлены в больницу. 

В настоящее время на месте работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. 

Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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