В Камышинском районе один человек погиб, двое получили травмы в лобовом ДТП с тягачом





В Камышинском районе Волгоградской области Hyundai Solaris превратился в груду железа в результате столкновения на встречной полосе с тягачом Sitrak. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки погиб, еще два человека получили травмы.





По данным полиции, ДТП произошло 12 ноября в 09.40.

– На 451-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград», по предварительным данным, водитель Hyundai Solaris совершил выезд наа полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством Sitrak, – сообщил начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Камышинский» Александр Остапенко. –В результате ДТП водитель Hyundai Solaris от полученных травм скончался на месте, двое его пассажиров доставлены в больницу.

В настоящее время на месте работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области