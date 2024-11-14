Общество

«Из трех десятков спасли только восемь»: в Волгограде возобновилась жестокая травля собак

Общество 14.11.2024 17:36
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14.11.2024 17:36


В поселке Горьковском в Советском районе Волгограда возобновилась массовая травля уличных собак. Как рассказали читатели ИА «Высота 102», четвертый год подряд неизвестные устраивают здесь геноцид местным дворнягам. По словам ветеринаров, животные погибают, съев разбросанный по улице препарат «Изониазид». К этому дню в поселке от рук живодеров погибло без малого три десятка собак. А сегодня, 14 ноября, волгоградцы обнаружили еще двух отравленных собак, которые также скоропостижно скончались. 



– Массовый мор начался еще в 2020 году и продолжается по сей день. Причем, травля животных происходит только в определенные месяцы в году - март, июль и ноябрь.  За эти четыре года от изверга пострадало в общей сложности около 25 беспризорных собак и пять хозяйских питомцев. Из них нам удалось спасти всего лишь восемь, — рассказала жительница поселка имени Горького Анастасия. 

По словам волгоградки, только за последние три дня это уже пятый случай отравления. Ни в чем не повинным животным вместе с едой подсовывают антибиотик, который, попадая в организм собаки, вызывает сильнейшие судороги и удушение, в связи с чем животное медленно и мучительно погибает. 

Спасти собак в таких случаях можно только в первый час после отравления с помощью специального антидота. Наученные горьким опытом жители поселка, со слов Анастасии, уже неоднократно спасали жизнь животным прямо на улице. 


Волгоградцы полагают, что отравитель может жить в одном из многоквартирных домов по улице Волгоградской – возле детского сада, вблизи которого постоянно и находят трупы собак. 

– Нам приходится каждый год перед роковыми месяцами складываться всем поселком, чтобы всегда иметь при себе средства для быстрого реагирования. К сожалению, найти собаку удается не всегда вовремя и она умирает в ужасных судорогах и с пеной во рту. Сегодняшнее спасение происходило в 10 утра на глазах не только жителей дома №1/8 по улице Волгоградской, но и на глазах детишек из местного садика. Таблетки мы обнаружили внутри сырника, который подсунули дворнягам, – уточняют жители поселка.

Волгоградцы просят администрацию города, а также правоохранителей обратить внимание на ситуацию и привлечь к ответственности догхантера. 

Фото и видео: читатели V102.RU

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