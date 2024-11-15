Общество

«Боюсь, тут нет дна»: жильцы 9-этажки в Волгограде сняли шок-видео из фекального подвала

Общество 15.11.2024 07:07
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15.11.2024 07:07


Жители 9-этажки на улице Титова в Волгограде решились на отчаянный шаг и спустились в затопленный канализационными стоками подвал своего дома, где сняли шокирующее видео. Как сообщили V102.RU собственники квартир, вот уже год они ведут переписку со своей управляющей компанией, жалуются во все инстанции на невыносимую вонь, тараканов, крыс и другую живность, которая выползает из «парящего» подвала. Однако ситуация в лучшую сторону не меняется.

- Запах такой, что не каждый отважится туда зайти, хотя подвал у нас открыт. Одна из жильцов специально купила резиновые сапоги с высоким голенищем и пошла. С ней постоянно переговаривались через небольшое окошко, чтобы, не дай Бог, ничего там не случилось, - рассказывают жители. - Мы, конечно, подозревали, что там все плохо, однако реальная картина оказалась еще хуже того, чтобы мы себе представляли.

Взору жителей предстали дырявые трубы из которых постоянно выливается вонючая жидкость. Бетонный пол уже давно скрылся под черной жижей, представляющей собой специфическую кашу из сточных вод и фекалий. В некоторых местах, как отмечают люди, глубина этого болота составляет уже больше 30 см.



- Как только кто-то что-то спускает, течет эта жижа, - комментирует автор видео. - Это безобразие длится больше года. Посмотрите, никто даже не пытается что-то делать. Мама дорогая!

Жительница дома рассказывает, что пыталась сапогом померить глубину, но не достала дна. Длина голенища ее обуви составляет 30 см. Дальше исследовать болото женщина не стала, так как это небезопасно.

- Это стыки, которые текут больше года. Я подходила к окошку и слушала этот звук. Мне сотрудники компании говорили, что это вода течет по пластиковым трубам, - говорит женщина, показывая, что на самом деле здесь происходит.

Многоэтажный дом №62 по улице Титова, согласно открытым сведениям, с 1 ноября 2019 года обслуживает УК «Альфа Юг». Жители неоднократно обращались в эту компанию с жалобами на канализационную вонь, течь в подвале, а также расплодившихся насекомых и грызунов. Редакции V102.RU люди прислали внушительную переписку со своей УК, жилищной инспекцией Волгограда и Роспотребнадзором. Последние ответы жильцам датированы сентябрем-октябрем текущего года.

- Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальном помещении многоквартирного дома №62 по ул. им. Германа Титова ненадлежащее. В ходе осмотра системы водоотведения выявлено наличие разгерметизации стоков. Санитарное состояние подвального помещения многоквартирного дома №62 по ул. им. Германа Титова ненадлежащее, выявлено наличие стоительного и бросового мусора, а также участки подтопления основания канализационными стоками, - констатирует в своем сентябрьском ответе жилищная инспекция Волгограда.

Надзорный орган сообщает, что УК выданы предписания на устранения выявленных нарушений. При этом в письме также говорится, что информации о выполнении ранее выданного предписания от УК не поступало. Также ведомство уведомляет жильцов, что запланировано очередное выездное обследование дома.   

Управляющая компания также, судя по переписке, не отмалчивается и реагирует на жалобы жильцов.

- Затопление подвального помещения МКД произошло в результате засора общедомовой системы МКД. Сотрудниками ООО «Альфа Юг» были выполнены работы по устранению засора общедомовой системы канализации в подвальном помещении МКД. Также 26.09.2024 выполнены работы по гидравлической очистке выпусков канализационного трубопровода в МКД. После осушения подвального помещения будут выполнены работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также очистке подвального помещения, - говорится в ответе управляющей компании «Альфа Юг» от 3 октября 2024 года. 


Поясняют в УК и причины затопления подвала, в чем, судя из ответа, виноваты сами жильцы.

- Доводим до Вашего сведения, что периодические засоры общедомовой системы канализации происходят в результате нарушения правил пользования системой канализации жителями Вашего многоквартирного дома. Категорически запрещается выбрасывать в канализацию бытовые предметы (бумагу, ватные палочки, подгузники и Т.Д.), строительный мусор, наполнители для туалетов домашних животных, тряпки и прочее, - указывает УК в своем письме.

- Общедомовые трубопроводы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в подвальном помещении МКД находятся в технически исправном состоянии, течи отсутствуют, - утверждает УК.

Уставшие от этой бесконечной переписки жители в итоге решили наглядно показать, как выглядят коммуникации в подвале их дома. Результат смотрите на видео и, как говорится, делайте выводы.

Видео: читатели V102.RU

Коллаж Алексея Костякова / V102.RU

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