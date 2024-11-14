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«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

Телеком 14.11.2024 16:06 Реклама
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14.11.2024 16:06 Реклама


Билайн объявляет о запуске «Чёрной пятницы». В интернет-магазине оператора можно приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, беспроводные наушники и другие аксессуары, а также устройства для умного дома и бытовую технику. В акции участвуют около 1000 товаров со скидками до 90%.
Помимо этого, в рамках «Чёрной пятницы» в билайне доступны популярные модели брендов realme, Infinix, Samsung, Apple, Huawei, HONOR, TECNO в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Это отличная возможность обзавестись современным смартфоном или сделать приятный подарок близким и получить выгоду до 30 000 рублей от розничной цены в зависимости от модели.

Можно не ждать новогодней суеты и сделать покупки осознанно и с выгодой уже сейчас: заранее приобрести подарки близким или порадовать себя. А чтобы близкие оставались на связи и в безопасности, гаджеты и девайсы стоит дополнить сим-картами билайна с защитой от спама и мошенников. Узнать о том, как бесплатно настроить сервис «Моя безопасность», можно здесь.  
Предложение действует до 30 ноября 2024 года.
Фото: билайн
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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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