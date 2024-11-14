Облдума утвердила новые штрафы для волгоградцев до 100 тыс. рублей





Волгоградская областная дума сегодня, 14 ноября, сразу в двух чтениях приняла закон, устанавливающий новые штрафы в регионе в размере до 100 тысяч рублей за нарушение режима повышенной готовности. После вступления закона в силу закона будут внесены в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности.

Напомним, что законодательная инициатива была предложена прокурором Волгоградской области Денисом Костенко. В пояснениях к проекту закона указывалось, что подобная административная ответственность уже установлена в ряде субъектов РФ.

– Сегодня в Волгоградской областной думе в ходе рассмотрения законопроекта докладчиком выступил заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Волгоградской области Никита Ширяев, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, что режим повышенной готовности введен в Волгоградской области в октябре 2022 года Указом Президента Российской Федерации. Губернатор в соответствии с Указом наделен дополнительными полномочиями по вопросам усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности. Кроме того, два года назад в Волгоградской области был сформирован оперативный штаб. А решения, принимаемые губернатором в рамках действия режима, являются обязательными для исполнения гражданами и организациями вне зависимости от форм собственности.

– Законом вводится административная ответственность за неисполнение нормативных правовых актов губернатора по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории региона. Для граждан предусмотрен штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. За то же деяние, совершенное повторно, санкции возрастут: для граждан - штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, – сообщает представитель прокуратуры.

Ранее, напомним, корреспонденты ИА «Высота 102» попытались выяснить, за что именно будут штрафовать волгоградцев. Оказалось, что на данный момент был издан лишь один нормативный акт, запрещающий в регионе запуск беспилотников без согласования с оперштабом. Иных запретов или ограничений, за которые сегодня могли бы оштрафовать жителей Волгоградской области, пока не вводилось.