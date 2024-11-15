Суд обязал мэрию обезопасить волгоградцев при ЧС в парке «Юбилейном»





Прокурор Красноармейского района в суде добился соблюдения мэрией Волгограда Закона № 35-ФЗ о противодействии терроризму. В частности, сообщает ИА «Высота 102», в ближайшие девять месяцев мэрия будет должна организовать систему оповещения жителей при угрозе ЧС на территории парка «Юбилейный».

Согласно материалам, которые рассматривал Центральный районный суд Волгограда, проведенная прокуратурой проверка показала, что в парке «Юбилейный» отсутствует система речевого оповещения об эвакуации при чрезвычайных ситуациях и угрозе совершения или совершении террористического акта. Данный факт, настаивают в надзорном ведомстве, является нарушением утвержденных Правительством РФ еще в 2015 году Требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

В суд прокурор Красноармейского района обратился в интересах неопределенного круга лиц, то есть жителей Волгограда, которые посещают парк «Юбилейный». Однако в суде представители администрации Волгограда возражали против требований прокуратуры. Интересно, что в качестве доводов чиновники использовали тот факт, что парк входит в радиус действия установленного в средней школе «Дарование» комплекса голосового оповещения. Однако убедительных доказательств этого суду не предоставили.

– Учитывая, что длительное непринятие муниципальным образованием мер по устранению нарушений требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности места массового пребывания людей не только является нарушением законодательства, но и создает реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными террористическими угрозами, актами, опасными для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, проверив обоснованность административных исковых требований, судом не установлено обстоятельств, являющихся основаниями для отказа в удовлетворении административного иска, в связи с чем, суд полагает необходимым иск прокурора к администрации Волгограда удовлетворить, установив срок исполнения 9 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, считая данный срок оправданным и достаточным, – говорится в постановлении Центрального районного суда Волгограда.

К слову, прокуратура просила принять меры и в отношении районной администрации. Однако, в этой части суд истцу отказал.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.