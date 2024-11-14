Общество

В Волгограде нашли 2 тонны молока неизвестного происхождения

Общество 14.11.2024 14:31
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14.11.2024 14:31


Специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили в Волгоградской области на площадке индивидуального предпринимателя молоко, изготовленное из неизвестного сырья. Как сообщили V102.RU в Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, уполномоченное лицо на площадке предпринимателя оформило электронные ветеринарные сопроводительные документы на 2 тонны молока без указания сырья, из которого выработана продукция.

- Кроме того, продукция оформлена без указания ветеринарно-санитарной экспертизы, что может привести к выпуску в оборот некачественной продукции животного происхождения, - пояснили специалисты.

Предпринимателю объявлено предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Предупреждение направлено уполномоченному лицу, которое оформляло документы на указанную молочную продукцию.

Фото из архива V102.RU

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