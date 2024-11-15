Владимир Путин назначил в Волгоградской области трёх районных судей

14 ноября президентом Владимиром Путиным подписан указ о назначении на должности новых судей. Как сообщает ИА «Высота 102», документом утверждены служители фемиды на территории трёх районов Волгоградской области.
- Ливенцева Евгения Владимировна назначена председателем Даниловского районного суда Волгоградской области. Скачкова Елена Викторовна утверждена судьей Ворошиловского районного суда Волгограда. Гурова Мария Вадимовна судьей Октябрьского районного суда Волгоградской области, - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов региона.