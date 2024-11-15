Общество

Владимир Путин назначил в Волгоградской области трёх районных судей

Общество 15.11.2024 10:06
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15.11.2024 10:06


14 ноября президентом Владимиром Путиным подписан указ о назначении на должности новых судей. Как сообщает ИА «Высота 102», документом утверждены служители фемиды на территории трёх районов Волгоградской области.

- Ливенцева Евгения Владимировна назначена председателем Даниловского районного суда Волгоградской области. Скачкова Елена Викторовна утверждена судьей Ворошиловского районного суда Волгограда. Гурова Мария Вадимовна судьей Октябрьского районного суда Волгоградской области, - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов региона.

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