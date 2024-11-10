Волгоградцы сняли на видео загоревшийся в Жилгородке автомобиль

Сегодня, 10 ноября, в Дзержинском районе Волгограда загорелся автомобиль, сообщает V102.RU. По данным очевидцев, происшествие случилось на улице Танкистов в Жилгородке. С их слов, водитель машины врезался в столб, после чего и произошло возгорание авто.
На видеокадрах, снятых на месте происшествия, видно, как автомобиль тушат пожарные, а потом к нему направляются сотрудники прибывшей на Танкистов скорой помощи.
В ГУ МЧС России по региону коротко сообщили, что на улице Танкистов произошло короткое замыкание без последующего горения.
Данных о пострадавших в результате этого происшествия на данный момент не поступало.
Видео: Короче, Волгоград / t.me