Под Волгоградом после реставрации открыли памятник защитникам Сталинграда





В Волгоградской области сегодня, 15 ноября, на территории поселка Рыбачий Фрунзенского сельского поселения после реставрации открыли памятник на братской могиле советских воинов, погибших при обороне Сталинграда.

В администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области напоминают, что в братской могиле в Рыбачьем захоронены двадцать три защитника Сталинграда.

– Обновление памятного места произведено в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества», – сообщают чиновники. – Ежегодно в День Победы, в День памяти и скорби местные жители возлагают цветы к могиле советских воинов. Сохранение памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, остаётся делом народным, ведь отношение людей, государства к таким сооружениям показывает высокий духовный уровень и культуру. Важно, что власти региона продолжают приводить в порядок мемориалы героям-защитникам.





В митинге, который прошел по случаю открытия обновленного памятника, приняли участие представители районной и сельской администраций, Совета ветеранов войны и труда, а также работники культуры, юнармейцы, местные жители.

Фото: администрация Среднеахтубинского района