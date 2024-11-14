



В Волгограде продолжают капитально ремонтировать объекты теплового хозяйства. И если обслуживание оборудования котельных и сетей завершилось еще до начала осенне-зимнего периода, то работы по обновлению зданий котельных и служебных помещений продолжаются в соответствии с графиком.

– Завершился первый этап капитального ремонта котельной № 412 в Тракторозаводском районе Волгограда. Подрядная организация отремонтировала больше полутора тысяч квадратных метров кровли и обновила больше двух тысяч квадратных метров фасада здания. Старые оконные рамы также скоро заменят новые стеклопакеты, – сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях теплоснабжения».

Сейчас на объекте стартовали внутренние работы. Предстоит отремонтировать производственные и бытовые помещения, среди которых комнаты отдыха, столовая, раздевалки, туалеты и душевые.

Напомним, работа по организации достойных бытовых условий для сотрудников на объектах «Концессий теплоснабжения» ведется по поручению главы региона. Так, в 2024 году завершился ремонт котельной квартала 207 на улице Нежинской. Там заменили кровлю и окна, входные группы и двери, инженерные коммуникации, обновили внутренние помещения, заасфальтировали территорию. Для персонала установили стиральные машины и сушильные шкафы.

Аналогичные работы начнутся в ближайшие недели и на котельной Ворошиловского района №82. Там капитально отремонтируют кровлю, фасад и внутренние помещения.

Фото: «Концессии теплоснабжения»