Прокуратура предложила установить льготы на земельный налог участникам СВО





В Волгограде прокуратура направила в региональный парламент законодательную инициативу, подразумевающую установление дополнительных льгот для участников СВО и членов их семей. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз речь идет о льготах на земельный налог.

– В ходе мониторинга муниципальной нормативной базы установлено, что Положением о местных налогах на территории Волгограда к льготным категориям налогоплательщиков не отнесены участники специальной военной операции и члены их семей. При этом поддержка участников СВО и их близких в настоящее время является одним из главных приоритетов государственной политики. С учетом социальной востребованности проблематики в рамках правотворческой инициативы прокуратурой Волгограда спикеру парламента направлен проект об установлении льготы по земельному налогу участникам специальной военной операции и членам их семей, – пояснила 14 ноября официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

По данным информагентства, к рассмотрению законопроекта в областной думе депутаты пока не приступали.