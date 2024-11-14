Двое подростков на питбайке врезались в авто в Волгоградской области

Двое 15-летних подростков пострадали в результате ДТП в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла днем в рабочем поселке Быково напротив дома №81 по ул. Карла Маркса.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и мини-мотоцикл. В результате с места происшествия в больницу увезли 15-летнего водителя питбайка и его пассажира.

Известно, что у подростка не было прав управления транспортным средством.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области