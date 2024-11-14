Общество

Волгоградские волонтеры вывезли из Луганска собаку с онкологией

Общество 14.11.2024 20:18
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14.11.2024 20:18


В Луганске сегодня, 14 ноября, волонтеры собрали в дорогу найденного на Донбассе бездомыша породы спаниель, сообщает V102.RU со ссылкой на зооцентр «Дино».
Собаку с большой опухолью на мордочке волгоградские зоозащитники, которые регулярно ездят в ЛНР с гуманитарной миссией, заметили 12 ноября около местного магазина, куда прибился спаниель. Волонтеры поставили бездомышу предварительный неутешительный диагноз— онкология. 
Местные ветеринары не могут вылечить собаку в том числе из-за дефицита необходимых лекарств. Но волгоградские волонтеры не согласились на эвтаназию и решили попробовать спасти найденыша.
Спаниель с зоозащитниками уже выехал в Волгоград, где опытные специалисты подберут схему лечения для четвероногого беженца.
Скриншот видео зооцентра «Дино» VK.com

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