Волгоградские волонтеры вывезли из Луганска собаку с онкологией

Общество 14.11.2024 20:18
0
14.11.2024 20:18
В Луганске сегодня, 14 ноября, волонтеры собрали в дорогу найденного на Донбассе бездомыша породы спаниель, сообщает V102.RU со ссылкой на зооцентр «Дино».
Собаку с большой опухолью на мордочке волгоградские зоозащитники, которые регулярно ездят в ЛНР с гуманитарной миссией, заметили 12 ноября около местного магазина, куда прибился спаниель. Волонтеры поставили бездомышу предварительный неутешительный диагноз— онкология.
Местные ветеринары не могут вылечить собаку в том числе из-за дефицита необходимых лекарств. Но волгоградские волонтеры не согласились на эвтаназию и решили попробовать спасти найденыша.
Спаниель с зоозащитниками уже выехал в Волгоград, где опытные специалисты подберут схему лечения для четвероногого беженца.
Скриншот видео зооцентра «Дино» VK.com
Волгоградцы увидят Бобровую Луну ночью 16 ноября14.11.2024 21:21
Общество 14.11.2024 21:21
Право на «Сталинград»: Роспатент закрепил главный бренд региона за волгоградцами14.11.2024 19:04
Общество 14.11.2024 19:04
Дому с женской консультацией на ул. Еременко потребовалась срочная реанимация14.11.2024 18:20
Общество 14.11.2024 18:20
«Из трех десятков спасли только восемь»: в Волгограде возобновилась жестокая травля собак14.11.2024 17:36
Общество 14.11.2024 17:36
В Волгограде завершили первый этап ремонта котельной в Тракторозаводском районе14.11.2024 16:59
Общество 14.11.2024 16:59
Две допэлектрички пустят после матча на «Волгоград Арене» 19 ноября14.11.2024 15:38
Общество 14.11.2024 15:38
Облдума утвердила новые штрафы для волгоградцев до 100 тыс. рублей14.11.2024 15:01
Общество 14.11.2024 15:01
В Волгограде нашли 2 тонны молока неизвестного происхождения14.11.2024 14:31
Общество 14.11.2024 14:31
Прокуратура предложила установить льготы на земельный налог участникам СВО14.11.2024 14:04
Общество 14.11.2024 14:04
За дирижёрский пульт оперы «Евгений Онегин» встанет приглашённый маэстро Александр Алексеев14.11.2024 13:50 Реклама
Общество 14.11.2024 13:50 Реклама
УФАС: в Волжском добросовестную компанию пытались включить в «черный список» поставщиков14.11.2024 12:24
Общество 14.11.2024 12:24
Матч Россия — Сирия в Волгограде: работа транспорта и отмена остановок14.11.2024 11:55
Общество 14.11.2024 11:55
Под Волгоградом суд обязал расселить ветхую двухэтажку из-за угрозы обрушения14.11.2024 11:32
Общество 14.11.2024 11:32
В Волгограде пройдет промышленно-энергетический форум и выставка «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024»14.11.2024 10:42
Общество 14.11.2024 10:42
Мокрый снег с дождем придет в Волгоградскую область в конце недели14.11.2024 08:44
Общество 14.11.2024 08:44