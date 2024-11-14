



В Волгограде Фонд капитального ремонта принял решение о срочной «реанимации» многоквартирного жилого дома №56 по ул. Маршала Еременко, на первом этаже которого, кроме прочего, находится женская консультация. Причиной тому стали глубокие трещины, расползшиеся по стенам медицинского учреждения во время ремонта.

– Капитальный ремонт фундамента и фасада многоквартирного дома № 56 по улице Маршала Ерёменко в Краснооктябрьском районе Волгограда, где расположена женская консультация, был запланирован на 2038-2040 годы. Из-за возникновения трещин стен и разрушения конструкций дома ремонт проведут раньше – такое решение было принято на общем собрании собственников помещений МКД, – сообщили в Фонде. – Принято решение перенести капитальный ремонт дома на 2023-2025 годы.





Привести в порядок конструкции многоквартирного дома подрядчик должен до конца 2025 года. В настоящее время ранее утвержденные проект и смета проходят доработку, так как в процессе уже проведенных работ вскрылись непредвиденные дефекты.

– Фондом и подрядчиком ООО «Бел Аз Агро» составлен акт технического осмотра МКД с фотофиксацией, в котором указаны дефекты – трещины, – сообщают в региональном фонде. – Также было установлено, что подвижки фундамента не наблюдается, выявлены дополнительные работы по ремонту – появилась необходимость корректировки проекта.

Фото: fond34.ru