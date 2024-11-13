



В Волгограде общественный транспорт перейдет на особый режим работы 19 ноября – в день матча между сборными России и Сирии по футболу на «Волгоград Арене». Болельщиков просят во избежание пробок отказаться от личного транспорта в пользу автобусов и электробусов.

Мэрией предусмотрено усиление всех основных городских маршрутов, а также организованы дополнительные рейсы электричек. В ближайшее время появится подробное расписание и схема движения транспорта.

Напомним, 19 ноября запуск болельщиков на стадион начнется в 18:00. Перед матчем выступит группа «Мираж», а также Николай Носков и исполнитель Ivan. Концертная программа получила название «Сильные вместе».