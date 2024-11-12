«Мираж» выступит перед матчем сборных России и Сирии в Волгограде





19 ноября на «Волгоград Арене» перед товарищеским матчем сборной России и Сирии с 40-минутным концертом выступит группа «Мираж». Как сообщает V102.RU со ссылкой на тендер, артисты исполнят для болельщиков хиты «Новый герой», «Музыка нас связала», «Снова вместе» и многие другие.

Фестиваль болельщиков на стадионе стартует в 18:00, после чего в 19:30 прозвучит свисток о начале товарищеской игры между российскими футболистами и сборной Сирии.

Напомним, купить билеты можно только на сайте официального билетного партнёра РФС – «Кассир.ру». Ранее в товарищеском поединке сборной России против сборной Кубы 20 ноября 2023 года «Волгоград Арена» собрала 40,7 тыс. зрителей.