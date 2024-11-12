Волгоградцу дали 10 лет «строгача» за убийство брата

Виновным в убийстве двоюродного брата, краже и попытке совершения страхового мошенничества признал 40-летний житель Волгограда. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Краснооктябрьский районный суд сегодня, 12 ноября, приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 11 июля 2020 года возле дома №22 на улице Музыкальной в Волгограде мужчина не менее четырех раз ударил двоюродного брата по голове. Травмы оказались для родственника смертельными - он упал и подняться уже не смог. После этого фигурант дела забрал у мертвого брата сотовый телефон.

Уже в ходе расследования убийства вскрылось, что мужчина пытался получить страховую выплату в размере 56 тысяч рублей за фиктивное ДТП.





В суде волгоградец признал вину только в покушении на мошенничество. Свое участие в убийстве и краже он категорически отрицает.

- На основании представленных стороной государственного обвинения доказательств фигурант уголовного дела вердиктом коллегии присяжных заседателей от 29 октября 2024 года единодушно признан виновным в убийстве двоюродного брата из-за неприязни, в хищении его телефона, а также в покушении на хищение путём обмана страховой выплаты без какого-либо снисхождения, - сообщила Черединина.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: прокуратуры Волгоградской области