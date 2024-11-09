Дизтопливо подорожало на треть рубля в Волгоградской области

Экономика 09.11.2024 08:19
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09.11.2024 08:19
В Волгоградской области резко подорожало дизтопливо. Как сообщает V102.RU ссылкой на данные Росстата, литр солярки прибавил в цене сразу 33 копейки. Теперь его средняя стоимость составляет 64,81 рубля. Рост цен на этот вид автомобильного топлива произошел в период завершения уборочной страды в регионе.Стали дороже за прошедшую неделю и другие марки бензина. АИ-92 теперь стоит на 9 копеек больше – 54,09 рубля, АИ-95 – на 5 копеек (60,17). Стоимость АИ-98 увеличилась еще на 15 копеек.
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