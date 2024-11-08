Волгоградцы накопили на «черный день» 458 миллиардов

Жители Волгоградской области хранят на счетах в банках 458,5 миллиарда рублей. Как сообщает V102.RU, такие данные по состоянию на 1 октября текущего года озвучили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

Примечательно, что финансовая подушка волгоградцев в виде накоплений в этом году выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Банки предлагают все более привлекательные процентные ставки по депозитам как для граждан, так и для бизнеса. Это стимулирует рост интереса к сбережениям, - пояснил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

В банках также выросли средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 143 миллиардов рублей.