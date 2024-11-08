



Следственный отдел по Краснооктябрьскому району СУ СК России по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении банды молодчиков, избивших пассажира автобуса, сделавшего им замечание. В ходе расследования резонансного происшествия выяснилось, что молодые люди причастны к серии краж и грабежам.

Напомним, что нападение на мужчину в автобусе произошло вечером 1 апреля 2024 года.

- Находясь в салоне автобуса, обвиняемые громко выражались грубой нецензурной бранью. Желая пресечь нарушение общественного порядка, 37-летний мужчина сделал им замечание. Фигуранты накинулись на пассажира и стали наносить ему удары по различным частям тела, высказывая в его адрес угрозы. Когда водитель остановил автобус и открыл двери, злоумышленники вытолкнули на улицу пострадавшего, где один из обвиняемых нанес удар ногой по телу мужчины, после чего сообщники скрылись, - сообщила сегодня, 8 ноября, со ссылкой на материалы уголовного дела официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Когда молодые волгоградцы вышли из автобуса, им на ул. Штеменко встретился другой мужчина.

- Беспричинно они напали на прохожего, избили и похитили у гражданина паспорт, - уточняет Наталия Рудник.

Из магазинов, как было установлено в ходе расследования, банда молодчиков крала одежду и средства гигиены.

- В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено окончательное обвинение, они уже закончили знакомиться с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд. Обвиняемые содержатся под стражей, - уточняют в СУ СКР.

В зависимости от роли каждого шестеро заключенных в СИЗО молодых волгоградцев обвиняются в хулиганстве, в том числе, совершенном на транспорте общего пользования, серии имущественных преступлений, а также похищении у гражданина паспорта - ст. 213 УК РФ, ст. 158 УК РФ, ст. 161 УК РФ, ст. 325 УК РФ.