



Житель Урюпинского района Волгоградской области с товарищами остался без рыбалки после выезда на Хопер. Как рассказал ИА «Высота 102» Сергей, в реке возле хутора Булевский, где обычно они с товарищами сидят с удочками, плавала мертвая и полумертвая рыба, а часть уже прибило к берегу.

– Не иначе, как электроудочкой поглушили, и скорее всего, примерно в ночь на 23 июня, – сокрушается мужчина. – Теперь сюда можно в ближайшее время не ездить – рыбы не будет. А мы здесь и белого амура вытаскивали, и лещей, и сазана.

По словам 63-летнего селянина с огромным стажем любительской рыбалки, с каждым годом рыбы в реке становится меньше.

– Хопер стоит пустой, – констатирует Сергей. – Ситуация все хуже и хуже. «Спасибо» браконьерам. Они и сетями реку перекрывают, и током рыбу убивают. Сами вряд ли едят, после электроудочки рыба становится отравленной. Наверное, все на продажу идет.

Мужчина предполагает, что орудуют незаконными методами лова местные жители. Сам он уже несколько раз обращался с заявлениями в полицию по поводу браконьеров, за что, по словам мужчины, его однажды так подрезали на автомобиле, что он чуть не перевернулся. А рыбу, утверждает местный житель, продолжают варварски истреблять.