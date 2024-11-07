Спорт 07.11.2024 16:00
0
07.11.2024 16:00
Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 6 ноября, обыграли дома ижевский «Университет» со счетом 38:25 в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги и одержали первую победу на новой «Динамо Арене». Капитан бело-голубых Софья Васильева, забросившая два мяча в этой игре, сразу после встречи в интервью корреспонденту сайта V102.RU рассказала об эмоциях и настрое команды.
- Выиграли сегодня за счет настроя, эмоций и желания дать такие же великолепные эмоции нашим болельщикам. Скорее всего, начало матча было непростым. Не скажу, что тяжело вошли в игру, но все равно было несколько сумбурно. Потом уже все стало получаться. Что касается безвыигрышной серии, то после каждого поражения было слегка обидно, однако мы прошлым не живем, быстро забываем все и готовимся сразу к следующему матчу. Сегодняшняя победа очень важна для коллектива психологически. Мы рады, что наконец удалось на новой арене выиграть. Надеемся, что дальше будут только победы! — заявила 19-летняя гандболистка.
Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев на послематчевой пресс-конференции рассказал, что волгоградская команда отнеслась к поединку с «Университетом» с правильным настроем.
- Игра официальная. Готовились к ней, как и ко всем соперникам. Никакого расслабления не было. Провели видеопросмотр. Конечно, держали в уме, что уже 10-го ноября игра с «Кубанью», но никаких шапкозакидательских настроений не было. Готовились, как к хорошей, серьезной и домашней игре. Не пожалел о том, что можно было кого-то еще задействовать из второй команды. На данном этапе все, как есть. Играли те, кто должен был выходить. Я никого никогда не выделяю. Победила команда, проиграла команда вместе со мной. Сегодня выиграли, молодцы. Дальше посмотрим. Очень принципиальная предстоящая игра с «Кубанью» у нас со всех сторон. И в турнирном плане тоже. Готовимся, настраиваемся, посмотрим, что будет. Остается провести всего три тренировки и в бой! — прокомментировал прошедший и предстоящий матчи наставник бело-голубых.
В следующем туре 10-го ноября «Динамо-Синара» на «Динамо Арене» примет краснодарскую «Кубань». Начало поединка в 14-00 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com
Победный дебют на «Динамо Арене»: волгоградские гандболистки уверенно обыграли «Университет»06.11.2024 21:21
Спорт 06.11.2024 21:21
«Динамо-Синара» примет «Университет» на новой арене 6 ноября06.11.2024 08:42
Спорт 06.11.2024 08:42
Волгоградка Ульяна Клюева пополнила золотую коллекцию новой медалью за прыжки в воду06.11.2024 07:22
Спорт 06.11.2024 07:22
Волгоградская 16-летняя футболистка переходит в московский «Спартак»04.11.2024 21:27
Спорт 04.11.2024 21:27
Волгоградский «Спартак» подтвердил лидерство пятью победами в бассейне Рузы04.11.2024 17:07
Спорт 04.11.2024 17:07
Владелец волгоградской футбольной школы стал вице-чемпионом Китая04.11.2024 08:00
Спорт 04.11.2024 08:00
Без оптимизма: «Каустик» проиграл в 11-й раз подряд03.11.2024 16:11
Спорт 03.11.2024 16:11
Женский «Спартак-Волгоград» показал две разные игры в матчах с «Евразией»03.11.2024 11:02
Спорт 03.11.2024 11:02
Защитник «Ротора» может сыграть в матчах УЕФА03.11.2024 07:40
Спорт 03.11.2024 07:40
Главный тренер «Ротора» назвал причины поражения в матче с «Енисеем»02.11.2024 20:18
Спорт 02.11.2024 20:18
«Становится тревожно»: «Ротор» со счетом 0:2 проиграл на выезде «Енисею»02.11.2024 17:22
Спорт 02.11.2024 17:22
Налетай, покупай! Стартовала продажа билетов на матч России и Сирии в Волгограде02.11.2024 14:27
Спорт 02.11.2024 14:27
Ушел из жизни «папа» волгоградского гандбола Константин Галузо02.11.2024 13:16
Спорт 02.11.2024 13:16
«Ротор» встретится с прямым конкурентом «Енисеем» 2 ноября02.11.2024 09:27
Спорт 02.11.2024 09:27
«Спартак» записал в актив еще три победы в бассейне Рузы02.11.2024 07:49
Спорт 02.11.2024 07:49