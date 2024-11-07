Спорт

Капитан «Динамо-Синары» поделилась эмоциями после победы над «Университетом»

Спорт 07.11.2024 16:00
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07.11.2024 16:00


Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 6 ноября, обыграли дома ижевский «Университет» со счетом 38:25 в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги и одержали первую победу на новой «Динамо Арене». Капитан бело-голубых Софья Васильева, забросившая два мяча в этой игре, сразу после встречи в интервью корреспонденту сайта V102.RU рассказала об эмоциях и настрое команды.
- Выиграли сегодня за счет настроя, эмоций и желания дать такие же великолепные эмоции нашим болельщикам. Скорее всего, начало матча было непростым. Не скажу, что тяжело вошли в игру, но все равно было несколько сумбурно. Потом уже все стало получаться. Что касается безвыигрышной серии, то после каждого поражения было слегка обидно, однако мы прошлым не живем, быстро забываем все и готовимся сразу к следующему матчу. Сегодняшняя победа очень важна для коллектива психологически. Мы рады, что наконец удалось на новой арене выиграть. Надеемся, что дальше будут только победы! — заявила 19-летняя гандболистка.

Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев на послематчевой пресс-конференции рассказал, что волгоградская команда отнеслась к поединку с «Университетом» с правильным настроем.
- Игра официальная. Готовились к ней, как и ко всем соперникам.  Никакого расслабления не было. Провели видеопросмотр. Конечно, держали в уме, что уже 10-го ноября игра с «Кубанью», но никаких шапкозакидательских настроений не было. Готовились, как к хорошей, серьезной и домашней игре. Не пожалел о том, что можно было кого-то еще задействовать из второй команды.  На данном этапе все, как есть. Играли те, кто должен был выходить. Я никого никогда не выделяю. Победила команда, проиграла команда вместе со мной. Сегодня выиграли, молодцы.  Дальше посмотрим. Очень принципиальная предстоящая игра с «Кубанью» у нас со всех сторон. И в турнирном плане тоже. Готовимся, настраиваемся, посмотрим, что будет. Остается провести всего три тренировки и в бой! — прокомментировал прошедший и предстоящий матчи наставник бело-голубых.
В следующем туре 10-го ноября «Динамо-Синара» на «Динамо Арене» примет краснодарскую «Кубань». Начало поединка в 14-00 ч. 
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com

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