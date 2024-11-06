Справки об участии в СВО начали выдавать на Госуслугах





В России с 1 ноября стало возможным получение справки об участии в специальной военной операции через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Гоуслуги). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. С начала месяца введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО.

– С 1 ноября во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника специальной военной операции, – сообщили в Минобороны. –Если раньше участники спецоперации для подтверждения статуса были вынуждены оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов, то теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах Российской Федерации.

Кроме того, оформить и получить справку теперь могут кроме военнослужащих и члены их семей.

Выдавать справки будут также филиалы фонда «Защитники Отечества» и военные комиссариаты, – утверждают в МО РФ.

Единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер соцподдержки всем категориям участников СВО на территории Российской Федерации.