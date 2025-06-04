В России начали блокировать фишинговые сайты мошенников





В России с 4 июня стартует проект по выявлению и блокировке поддельных сайтов, которые создаются с целью хищения данных и денежных средств россиян. Об этом 4 июня рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Ранее соответствующие распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая система в тестовом режиме будет работать до 1 марта 2026 года. Участниками пилотного проекта станут Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Центробанк и Генпрокуратура. Главной целью проекта станет сокращение преступлений, связанных с кибермошенничеством.

Фото сгенерировано Kandinsky