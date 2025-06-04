Федеральные новости

В России начали блокировать фишинговые сайты мошенников

Федеральные новости 04.06.2025 11:47
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04.06.2025 11:47


В России с 4 июня стартует проект по выявлению и блокировке поддельных сайтов, которые создаются с целью хищения данных и денежных средств россиян. Об этом 4 июня рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Ранее соответствующие распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Новая система в тестовом режиме будет работать до 1 марта 2026 года. Участниками пилотного проекта станут Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Центробанк и Генпрокуратура. Главной целью проекта станет сокращение преступлений, связанных с кибермошенничеством. 

Фото сгенерировано Kandinsky

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