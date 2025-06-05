Семью с 5 детьми, которая переехала из Подмосковья в Волгоградскую область, сотрудники соцзащиты в Котельниковском районе отказались признавать многодетной из-за отсутствия регистрации по месту жительства. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорные органы за защитой обратилась 33-летняя мама несовершеннолетних.

Установлено, что женщина после переезда с детьми из Московской области дважды обращалась в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Котельниковскому району» с заявлениями о признании семьи многодетной и выдачи соответствующего документа. Однако ей дважды отказали по причине отсутствия регистрации по месту жительства на территории Волгоградской области. Однако, как пояснили в прокуратуре, отсутствие такой регистрации не является основанием для отказа в признании семьи многодетной.

Прокуратура обратилась с иском в суд о признании незаконными решений соцзащиты. Котельниковский районный суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме.