Общество

В Волгоградской области семью с 5 детьми отказались признавать многодетной

Общество 05.06.2025 21:17
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05.06.2025 21:17


Семью с 5 детьми, которая переехала из Подмосковья в Волгоградскую область, сотрудники соцзащиты в Котельниковском районе отказались признавать многодетной из-за отсутствия регистрации по месту жительства. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорные органы за защитой обратилась 33-летняя мама несовершеннолетних.

Установлено, что женщина после переезда с детьми из Московской области дважды обращалась в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Котельниковскому району» с заявлениями о признании семьи многодетной и выдачи соответствующего документа. Однако ей дважды отказали по причине отсутствия регистрации по месту жительства на территории Волгоградской области. Однако, как пояснили в прокуратуре, отсутствие такой регистрации не является основанием для отказа в признании семьи многодетной.

Прокуратура обратилась с иском в суд о признании незаконными решений соцзащиты. Котельниковский районный суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме.

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