Волгоградцы, пережившие сегодня, 5 июня, очередной стресс от пожара, который бушевал на территории СНТ «Аврора», «Динамо» и «Мечта», потребовали проведения проверки деятельности ведомств, ответственных за противопожарную безопасность на острове Сарпинский. Как сообщает ИА «Высота 102», дачники направили обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину с просьбой дать оценку деятельности должностных лиц ГУ МЧС по Волгоградской области, не исключая его высшего руководства.

– Надеемся, что по результатам проверки будет принято решение о привлечении последних к уголовной ответственности за допущенную преступную халатность, а самое главное, обеспечить остров Сарпинский надлежащим, оснащенным по всем нормативам и правилам пожарным постом с новейшим и работоспособным оборудованием и техникой в условиях леса и населенных пунктов, в нем расположенных, с учетом волгоградских ветров, – говорится в обращении.





Поводом для этого послужили пожары, которые вспыхнули на территории нескольких дачных обществ, расположенных на острове. При этом в СНТ «Мечта» возгорание оказалось уже третьим за последние 9 месяцев.

Дачников возмутило, что пожарная машина, которая прибыла на тушение огня, находилась в нерабочем состоянии. Волгоградцы зафиксировали на видео, как из шланга из-за сломанного насоса еле-еле вытекала вода. Кроме того, выяснилось, что и воды для пополнения запасов пожарке было брать неоткуда.

– В 2025 году остров не был обводнен в достаточной мере из-за малого весеннего попуска через Волжскую ГЭС, в результате которого вода в озеро Темненькое, расположенное рядом с СНТ «Мечта», не зашла. Вместе с тем оснащение пожарной машины, которая находится в единственном числе на весь остров площадью в 112 квадратных километров, где находятся 12 хуторов и 15 садоводческих товариществ, не позволяет не только затушить, но даже локализовать пожар одной единицы строения в безветренную погоду, – говорится в обращении.

Волгоградцы напомнили, что предпоследний губительный пожар в СНТ «Мечта» произошел 30 сентября 2024 года. Тогда выгорели 15 строений на 15 участках.

– Однако данному случаю должной оценки на предмет установления причин не возникновения пожара, а невозможности его локализации и своевременного тушения, распространения на другие объекты не дано. По данному факту руководство СНТ «Мечта», СНТ «Аврора» неоднократно обращались в органы МЧС, прокуратуру, но результатов действенных нет – в ответах все нормально, все оснащено, все есть, штат укомплектован, пожарная машина в рабочем состоянии, что на самом деле является фикцией, – цитата из документа.





Напомним, что длительное время сегодня, 5 июня, в ожидании пожарной техники людям пришлось бороться со стихией подручными средствами. В ГУ МЧС по Волгоградской области лишь через несколько часов после первых сообщений в СМИ о пожаре заявили, что на тушение возгорания в СНТ «Динамо» работали 13 сотрудников и 3 единицы техники, в том числе пожарный катер. В ведомстве отчитались также, что на территории дачного массива пострадали две хозпостройки, тогда как цитата: «распространение огня на жилые дома удалось предотвратить».

Сегодняшний пожар на острове стал последней каплей в чаше терпения дачников. Уже днем на острове Сарпинском начали собирать подписи под коллективной жалобой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, которую отправили главе государства и в СК.





В чатах волгоградцы бурно обсуждают произошедшее и также выражают недовольство работой пожарного депо.

– Может, подать в суд людям? Есть пожарные, деньги из бюджета на содержание этих 10 человек платят, а как пожар, они то без воды приезжают, то насос у них не работает, – возмущается один житель.

– У нас вот два года назад или, может, три на Бекетовском перекате дом сгорел – машина приехала без воды, постояли посмотрели, как дом горит, и уехали. Я молчу, что Волга в нескольких десятках метров: езжайте и наберите воды, – негодует другой.





Местные жители считают, что на острове созданы все благоприятные условия для новых пожаров. Так, на всей территории Сарпинского разбросаны огромные кучи спиленного сухостоя, который никуда не вывозится.

– Они просто ждут, что когда-нибудь этот хворост вспыхнет, как спичка. Куда смотрит «Эколес», сотрудники которого работают на острове? При этом людей постоянно запугивают штрафами за несоблюдение противопожарного режима, а тут целое муниципальное учреждение его нарушает – и ничего! – продолжают дискуссии пользователи чатов.

По мнению волгоградцев, если не принять экстренно меры для обеспечения противопожарной безопасности и полноценного обводнения самого большого острова в Европе, то уже совсем скоро здесь останется мало живого.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»