В Волгограде на Сарпинском ликвидировали пожар площадью 2,5 тыс. кв. метров





В МЧС России отрапортовали о завершении ликвидации пожара на острове Сарпинском. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на усилия специалистов, пламени всё же удалось отвоевать свыше 2,5 тыс. кв. метров территории вблизи дачного массива, где расположены сразу несколько СНТ.

- Площадь пожара составила 2500 кв. метров. Пожар ликвидирован подразделениями 5 ПСЧ в 15:00, - рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее редакция сообщала о крупном возгорании. Сначала в 10:21 о стремительно приближающейся стене огня сообщили садоводы на территории СНТ «Мечта», затем пламя двинулось в направлении СНТ «Аврора» и перешло на СНТ «Динамо».

По информации спасателей, в результате пожара в СНТ «Динамо» пострадали две хозяйственные постройки, однако благодаря расчётам всё же удалось отстоять жилые строения.

Фото из архива ИА «Высота 102»