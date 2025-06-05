Оранжевый уровень погодной опасности введен в Волгоградской области

Гидрометцентр России объявил в Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности, который означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, сообщает V102.RU.

Согласно прогнозу, с 5 по 7 июня в регионе прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных явлений, которые могут привести к серьезным происшествиям. Синоптики отмечают, что в отдельных северо-восточных, юго-западных, во всех юго-восточных районах Волгоградской области и в Волгограде сложилась чрезвычайная пожарная опасность.

Ситуацию усугубляет сильный ветер порывами до 20-25 м/с, местами грозы.

Напомним, что в регионе из-за сухой и жаркой погоды, и сильного ветра 5 июня произошло несколько крупных ландшафтных пожаров, которые удалось потушить.